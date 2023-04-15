Названо двох головних маніпуляторів за знаком зодіаку: готові на все заради своїх цілей

Деякі люди постійно вдаються до маніпуляцій, щоб досягти своєї мети. Вони готові піти по головах і завдати біль навіть близьким, незважаючи на їхні почуття.

За словами астрологів, це частково пов'язано зі знаком зодіаку. Так, найчастіше маніпуляторами є Скорпіони та Раки. Вони ретельно все продумують і чудово виконують свою роль.

Скорпіон

Уродженці цього знаку зодіаку дуже недовірливі та замкнуті люди, які вважають, що всі довкола хочуть їм нашкодити. Скорпіони не пускають нікого у своє життя, не вміють довіряти, але впевнені, що мають право маніпулювати іншими. Вони можуть вигадувати проблеми, щоб викликати співчуття у близьких або влаштувати емоційний шантаж другої половинки.

Будувати стосунки із уродженцями знаку дуже складно. Саме тому Скорпіони часто залишаються самотніми. Вони можуть "загратися" і не помітити, як втратили людину, яка була найважливішою в їхньому житті.

Рак

Раки дійсно емоційні та чутливі, вони беруть все близько до серця і не приховують цього. Однак, щоб досягти свого, вони маніпулюють оточуючими людьми. Уродженці знаку можуть вдавати з себе жертву, щоб їх пошкодували, розпускати плітки за спиною або підлаштовувати підлості. Провини своєї не визнають, навіть якщо їх викриють.

Уродженці знаку люблять бути "королями драми", іноді вони самі провокують конфлікти, вважаючи, що таким чином будуть у вигідному світлі. Однак це грає проти них – Раки втрачають людей, які були близькі.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.