Названы два главных манипулятора по знаку зодиака: готовы на все ради своих целей

Некоторые люди постоянно прибегают к манипуляциям, чтобы достичь своих целей. Они готовы пойти по головам и причинить боль даже близким, не считаясь с их чувствами.

По словам астрологов, это отчасти связано со знаком зодиака. Так, чаще всего манипуляторами являются Скорпионы и Раки. Они тщательно все продумывают и отменно исполняют свою "роль".

Скорпион

Уроженцы этого знака зодиака очень недоверчивые и замкнутые люди, которые считают, что все вокруг хотят им навредить. Скорпионы не пускают никого в свою жизнь, не умеют доверять, но уверены, что вправе манипулировать другими. Они могут придумывать проблемы, чтобы вызвать сочувствие у близких или устроить эмоциональный шантаж второй половинки.

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Строить отношения с уроженцами знака очень сложно. Именно поэтому Скорпионы часто остаются одинокими. Они могут "заиграться" и не заметить, как упустили человека, который был самым важным в их жизни.

Рак

Раки действительно эмоциональные и чувствительные, они берут все близко к сердцу и не скрывают этого. Однако чтобы добиться своего, они манипулируют окружающими людьми. Уроженцы знака могут притворяться жертвами, чтобы их пожалели, распускать сплетни за спиной или подстраивать подлости. Вины своей не признают, даже если их уличат.

Уроженцы знака любят быть "королями драмы", иногда они сами провоцируют конфликты, считая, что таким образом предстанут в выгодном свете. Однако это играет против них – Раки теряют людей, которые были им близки.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.