Названо ТОП-10 найкращих сімейних кросоверів до $12 000

Якщо ви маєте обмежений бюджет, вибір вживаного сімейного кросовера може стати справжнім викликом. Однак на вторинному ринку можна знайти багато цікавих пропозицій, вартість яких не перевищує півмільйона гривень (близько 12 000 доларів).

Фахівці видання WhatCar склали список з 10 найкращих кросоверів з пробігом у цьому ціновому діапазоні, які чудово підходять для сімейних потреб.

1. Seat Ateca

Модель: 1.5 TSI EVO SE 5dr

Прискорення до 100 км/год: 9 секунд

Витрата палива: 5,1 л/100 км

Об’єм багажного відділення: 510 літрів

Плюси: просторий салон, найкраща керованість у своєму класі, великий багажник.

Мінуси: деякі конкуренти пропонують більш гнучке розташування сидінь та багатший в оздобленні інтер’єр.

2. Kia Sportage

Модель: 1.6T GDi 157 48V ISG 3 5dr

Прискорення до 100 км/год: 9,9 секунд

Витрата палива: 5,5 л/100 км

Об’єм багажного відділення: 562 літри

Плюси: просторий і функціональний салон, гарна керованість.

Мінуси: шумний дизельний двигун, середній рівень комфорту під час їзди.

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3. Hyundai Tucson

Модель: 1.6 TGDi Hybrid 230 SE Connect 5dr 2WD Auto

Прискорення до 100 км/год: 8 секунд

Витрата палива: 4,7 л/100 км

Об’єм багажного відділення: 616 літрів

Плюси: просторий салон, багатий набір опцій, економічний двигун.

Мінуси: жорстка підвіска, дешеві матеріали оздоблення салону.

4. Dacia Duster

Модель: 1.6 SCe Essential

Прискорення до 100 км/год: 11 секунд

Витрата палива: 6,2 л/100 км

Об’єм багажного відділення: 445 літрів

Плюси: великий багажник, доступна ціна, надійність.

Мінуси: базова комплектація, невисокий рівень безпеки.

5. MG ZS

Модель: 1.5 VTi-TECH Excite 5dr

Прискорення до 100 км/год: 10,9 секунд

Витрата палива: 5,5 л/100 км

Об’єм багажного відділення: 448 літрів

Плюси: просторий інтер’єр, сучасна мультимедійна система.

Мінуси: посередня якість оздоблення салону, жорстка підвіска.

6. Renault Kadjar

Модель: 1.2 TCe Dynamique Nav

Прискорення до 100 км/год: 10 секунд

Витрата палива: 5,4 л/100 км

Об’єм багажного відділення: 472 літри

Плюси: просторий салон, економічний двигун, тихий хід.

Мінуси: слабка якість матеріалів, жорсткість підвіски.

7. Nissan Qashqai

Модель: 1.3 DiG-T MH N-Connecta 5dr

Прискорення до 100 км/год: 10,2 секунд

Витрата палива: 5,3 л/100 км

Об’єм багажного відділення: 479 літрів

Плюси: тихий і комфортний салон, хороша економічність палива.

Мінуси: сумнівна надійність, обмежена видимість ззаду.

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8. Volkswagen Tiguan

Модель: 2.0 TDI Match

Прискорення до 100 км/год: 9,3 секунд

Витрата палива: 5,2 л/100 км

Об’єм багажного відділення: 470 літрів

Плюси: висока якість інтер’єру, економічні двигуни.

Мінуси: жорстка підвіска, висока вартість на вторинному ринку.

9. Suzuki SX4 S-Cross

Модель: 1.0 Boosterjet SZ4

Прискорення до 100 км/год: 11,4 секунд

Витрата палива: 5,4 л/100 км

Об’єм багажного відділення: 430 літрів

Плюси: наявність повного приводу, гарна керованість.

Мінуси: мало місця для ніг на задніх сидіннях, жорстка підвіска.

10. Skoda Yeti

Модель: 1.2 TSI Outdoor

Прискорення до 100 км/год: 11,6 секунд

Витрата палива: 5,8 л/100 км

Об’єм багажного відділення: 416 літрів

Плюси: просторий салон, відмінна керованість, функціональність.

Мінуси: застарілі технології, шум у салоні.

Нагадаємо, раніше було названо ТОП-5 найнадійніших авто з пробігом до $10 000.

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