Названо ТОП-5 найнадійніших авто з пробігом до $10 000

Якщо ви збираєтеся придбати автомобіль для їзди по поганих дорогах і бездоріжжю, важливо обрати модель з міцним шасі та надійною конструкцією, здатною витримувати значні навантаження. Таку ідею можна реалізувати навіть при обмеженому бюджеті.

Так, фахівці виділили п’ять моделей автомобілів на вторинному ринку, які можна придбати за ціною до 400 000 гривень (трохи менше 10 000 доларів). Про це пише SUV News.

Renault Sandero Stepway

Renault Sandero Stepway, побудований на базі платформи Logan, має збільшений кліренс та посилену підвіску, що забезпечує комфортну та безпечну їзду навіть по нерівних дорогах. Крім того, модель оснащена зміцненим силовим каркасом і надійною трансмісією.

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Skoda Rapid

Skoda Rapid приваблює своїм приємним дизайном, просторим салоном та хорошими технічними характеристиками. Варіант з 1,6-літровим бензиновим двигуном і пробігом до 200 тис. км можна придбати приблизно за 400 000 гривень.

Mazda 3

Хоча надійні автомобілі часто відрізняються простим і скромним дизайном, Mazda 3 виходить за ці рамки. Ця модель поєднує стильний вигляд із практичністю та довговічністю. Знайти її у вказаному ціновому діапазоні буде складно, але цілком реально.

Hyundai Sonata

Hyundai Sonata відрізняється високим рівнем комфорту і надійністю. За 400 000 гривень можна придбати добре збережений автомобіль 2007-2008 років випуску.

Nissan Qashqai

Перший Nissan Qashqai, хоч і не найновіший з технологічного боку, залишається комфортним та надійним автомобілем. За 400 000 гривень можна знайти варіант 2007-2009 років випуску з переднім приводом у хорошому стані.

Нагадаємо, раніше було названо ТОП-7 найвигідніших авто з пробігом в Україні.

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