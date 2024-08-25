Ці авто не радять купувати навіть їхні влсники: ТОП-10 найгірших моделей

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Для створення цього переліку автовласникам було поставили одне питання: "Якби у вас була можливість, чи купили б ви або взяли у лізинг цю ж машину знову?" Опитування охопило понад 330 тисяч власників седанів, позашляховиків, вантажівок і мінівенів.

На основі відповідей був сформований рейтинг незадоволеності споживачів, до якого увійшли моделі з найнижчим рівнем задоволених власників. Для кожної моделі вказана кількість водіїв, які висловили бажання знову придбати той самий автомобіль. У всіх випадках індекс задоволеності не перевищує 50%.

Infiniti QX50 – 25% Volkswagen Taos – 38% Nissan Sentra – 39% Kia Sorento Hybrid – 42% Nissan Kicks – 44% Kia Seltos – 45% Mercedes-Benz C-Class – 46% Kia Forte – 47% Volkswagen Jetta – 47% Nissan Altima – 48%

Нагадаємо, раніше було названо ТОП-7 найвигідніших авто з пробігом в Україні.

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