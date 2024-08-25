ukr
русский
Авто

Ці авто не радять купувати навіть їхні влсники: ТОП-10 найгірших моделей

Анастасія Крищук

Ці авто не радять купувати навіть їхні влсники: ТОП-10 найгірших моделей
Ніколи не купуйте ці авто. Джерело: wikipedia

с

Читайте також: Названо найпопулярніші бензинові авто в Україні

Для створення цього переліку автовласникам було поставили одне питання: "Якби у вас була можливість, чи купили б ви або взяли у лізинг цю ж машину знову?" Опитування охопило понад 330 тисяч власників седанів, позашляховиків, вантажівок і мінівенів.

На основі відповідей був сформований рейтинг незадоволеності споживачів, до якого увійшли моделі з найнижчим рівнем задоволених власників. Для кожної моделі вказана кількість водіїв, які висловили бажання знову придбати той самий автомобіль. У всіх випадках індекс задоволеності не перевищує 50%.

  1. Infiniti QX50 – 25%
  2. Volkswagen Taos – 38%
  3. Nissan Sentra – 39%
  4. Kia Sorento Hybrid – 42%
  5. Nissan Kicks – 44%
  6. Kia Seltos – 45%
  7. Mercedes-Benz C-Class – 46%
  8. Kia Forte – 47%
  9. Volkswagen Jetta – 47%
  10. Nissan Altima – 48%

Нагадаємо, раніше було названо ТОП-7 найвигідніших авто з пробігом в Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

АвтомобіліАвто