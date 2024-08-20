Названо ТОП-7 найвигідніших авто з пробігом в Україні
Під час вибору вживаного автомобіля важливо враховувати майбутні витрати на його утримання та сервіс. Моделі з низькими витратами на експлуатацію є оптимальним вибором для покупців з обмеженим бюджетом.
Щоб уникнути зайвих витрат у майбутньому, при виборі вживаного автомобіля варто звернути увагу на ціну та доступність запчастин, паливну економічність та легкість ремонту. Про це пише wheel-news.com.
Читайте також: Названо найбільш надійні і довговічні авто на ринку
Список вживаних автомобілів з найменшими витратами на експлуатацію в Україні станом на серпень 2024 року виглядає наступним чином:
- Chevrolet Aveo;
- Chevrolet Lacetti;
- ZAZ Lanos;
- Skoda Favorit;
- Renault Logan (Dacia Logan);
- Hyundai Accent;
- Nissan Leaf.
У рейтинг увійшли моделі з бюджетного сегмента, які відрізняються прийнятною надійністю та порівняно низькими витратами на ремонт і обслуговування.
Нагадаємо, раніше було названо ТОП-10 найкращих компактних кросоверів на ринку.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!