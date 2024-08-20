Названо ТОП-7 найвигідніших авто з пробігом в Україні

Під час вибору вживаного автомобіля важливо враховувати майбутні витрати на його утримання та сервіс. Моделі з низькими витратами на експлуатацію є оптимальним вибором для покупців з обмеженим бюджетом.

Щоб уникнути зайвих витрат у майбутньому, при виборі вживаного автомобіля варто звернути увагу на ціну та доступність запчастин, паливну економічність та легкість ремонту. Про це пише wheel-news.com.

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Список вживаних автомобілів з найменшими витратами на експлуатацію в Україні станом на серпень 2024 року виглядає наступним чином:

Chevrolet Aveo; Chevrolet Lacetti; ZAZ Lanos; Skoda Favorit; Renault Logan (Dacia Logan); Hyundai Accent; Nissan Leaf.

У рейтинг увійшли моделі з бюджетного сегмента, які відрізняються прийнятною надійністю та порівняно низькими витратами на ремонт і обслуговування.

Нагадаємо, раніше було названо ТОП-10 найкращих компактних кросоверів на ринку.

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