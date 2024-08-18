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Авто

Названо ТОП-10 найкращих компактних кросоверів на ринку

Анастасія Крищук

Названо ТОП-10 найкращих компактних кросоверів на ринку
Найкращі компактні кросовери. Джерело: volvocars

Кросовери продовжують набирати популярності серед водіїв у всьому світі й Україна не стала виключенням. Компактні моделі цього сегменту авто є відмінним вибором для щоденних поїздок у міських умовах, де кожен сантиметр на вагу золота. Автоексперти проаналізували ринок, щоб визначити, які з цих моделей кросоверів можна вважати лідерами на даний час.

На основі дослідження було складено рейтинг з топ-10 компактних кросоверів 2024 року, які вирізняються на тлі конкурентів завдяки своїм технічним характеристикам, надійності, безпеці та рівню оснащення. Ось моделі, що увійшли до цього списку:

  1. Renault/Dacia Duster;
  2. Volvo XC40;
  3. Mazda CX-5;
  4. Hyundai Tucson;
  5. Kia Sportage;
  6. Citroen C5 Aircross;
  7. Nissan Qashqai;
  8. Mercedes-Benz GLA;
  9. Audi Q3;
  10. BMW X1.

Нагадаємо, раніше було названо найдовговічніші кросовери та позашляховики, які служать понад 15 років.

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