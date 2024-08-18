Названо ТОП-10 найкращих компактних кросоверів на ринку

Кросовери продовжують набирати популярності серед водіїв у всьому світі й Україна не стала виключенням. Компактні моделі цього сегменту авто є відмінним вибором для щоденних поїздок у міських умовах, де кожен сантиметр на вагу золота. Автоексперти проаналізували ринок, щоб визначити, які з цих моделей кросоверів можна вважати лідерами на даний час.

На основі дослідження було складено рейтинг з топ-10 компактних кросоверів 2024 року, які вирізняються на тлі конкурентів завдяки своїм технічним характеристикам, надійності, безпеці та рівню оснащення. Ось моделі, що увійшли до цього списку:

Renault/Dacia Duster; Volvo XC40; Mazda CX-5; Hyundai Tucson; Kia Sportage; Citroen C5 Aircross; Nissan Qashqai; Mercedes-Benz GLA; Audi Q3; BMW X1.

Нагадаємо, раніше було названо найдовговічніші кросовери та позашляховики, які служать понад 15 років.

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