Названы ТОП-10 лучших компактных кроссоверов на рынке

Кроссоверы продолжают набирать популярность среди водителей во всем мире и Украина не стала исключением. Компактные модели этого сегмента авто являются отличным выбором для ежедневных поездок в городских условиях, где каждый сантиметр на вес золота. Автоэксперты проанализировали рынок, чтобы определить, какие из этих моделей кроссоверов можно считать лидерами в настоящее время.

На основе исследования был составлен рейтинг из топ-10 компактных кроссоверов 2024 года, которые выделяются на фоне конкурентов благодаря своим техническим характеристикам, надежности, безопасности и уровню оснащения. Вот модели, вошедшие в этот список:

Renault/Dacia Duster; Volvo XC40; Mazda CX-5; Hyundai Tucson; Kia Sportage; Citroen C5 Aircross; Nissan Qashqai; Mercedes-Benz GLA; Audi Q3; BMW X1.

Напомним, ранее были названы самые долговечные кроссоверы и внедорожники, которые служат более 15 лет.

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