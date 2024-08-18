Названы ТОП-10 лучших компактных кроссоверов на рынке
Кроссоверы продолжают набирать популярность среди водителей во всем мире и Украина не стала исключением. Компактные модели этого сегмента авто являются отличным выбором для ежедневных поездок в городских условиях, где каждый сантиметр на вес золота. Автоэксперты проанализировали рынок, чтобы определить, какие из этих моделей кроссоверов можно считать лидерами в настоящее время.
На основе исследования был составлен рейтинг из топ-10 компактных кроссоверов 2024 года, которые выделяются на фоне конкурентов благодаря своим техническим характеристикам, надежности, безопасности и уровню оснащения. Вот модели, вошедшие в этот список:
- Renault/Dacia Duster;
- Volvo XC40;
- Mazda CX-5;
- Hyundai Tucson;
- Kia Sportage;
- Citroen C5 Aircross;
- Nissan Qashqai;
- Mercedes-Benz GLA;
- Audi Q3;
- BMW X1.
Напомним, ранее были названы самые долговечные кроссоверы и внедорожники, которые служат более 15 лет.
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