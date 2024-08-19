Практично не ламаються: названо найбільш надійні і довговічні авто на ринку

Фахівці встановили, що шанси на те, що сучасний середньостатистичний автомобіль зможе подолати відстань у 400 тисяч кілометрів без серйозних поломок, становлять приблизно 8,6%. Однак деякі марки авто мають значно вищі можливості подолати цей рубіж.

Так, у нещодавньому дослідженні iSeeCars було виявлено найбільш надійні та довговічні автомобілі на сьогодні, що дозволило сформувати список з 30 найкращих моделей за тривалістю служби.

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ТОП-30 найнадійніших авто на ринку

Toyota Tundra очолила рейтинг, маючи найвищу ймовірність подолати відстань у 400 тисяч кілометрів – 36,6%, що вчетверо перевищує показник середньостатистичного транспортного засобу. Всі п’ять лідерів у списку найбільш довговічних авто належать до марки Toyota, зокрема Sequoia з показником 36,4%, 4Runner та Tacoma, обидва з 26,8%, а також Highlander Hybrid з 25,9%. У рейтингу 30 найбільш надійних автомобілів, складеному iSeeCars, японська марка Toyota займає домінуючі позиції.

Нагадаємо, раніше було названо найдовговічніші кросовери та позашляховики, які служать понад 15 років.

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