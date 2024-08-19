Практически не ломаются: названы самые надежные и долговечные авто на рынке

Специалисты установили, что шансы на то, что современный среднестатистический автомобиль сможет преодолеть расстояние в 400 тысяч километров без серьезных поломок, составляют примерно 8,6%. Однако некоторые марки авто имеют значительно более высокие возможности преодолеть этот рубеж.

Так, в недавнем исследовании iSeeCars были выявлены наиболее надежные и долговечные автомобили на сегодня, что позволило сформировать список из 30 лучших моделей по продолжительности службы.

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ТОП-30 самых надежных автомобилей на рынке

Toyota Tundra возглавила рейтинг, имея самую высокую вероятность преодолеть расстояние в 400 тысяч километров – 36,6%, что в четыре раза превышает показатель среднестатистического транспортного средства. Все пять лидеров в списке самых долговечных авто относятся к марке Toyota, в частности Sequoia с показателем 36,4%, 4Runner и Tacoma, оба с 26,8%, а также Highlander Hybrid с 25,9%. В рейтинге 30 самых надежных автомобилей, составленном iSeeCars, японская марка Toyota занимает доминирующие позиции.

Напомним, ранее были названы самые долговечные кроссоверы и внедорожники, которые служат более 15 лет.

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