Названы ТОП-7 самых выгодных авто с пробегом в Украине
При выборе подержанного автомобиля важно учитывать будущие расходы на его содержание и сервис. Модели с низкими затратами на эксплуатацию являются оптимальным выбором для покупателей с ограниченным бюджетом.
Чтобы избежать лишних расходов в будущем, при выборе подержанного автомобиля стоит обратить внимание на цену и доступность запчастей, топливную экономичность и легкость ремонта. Об этом пишет wheel-news.com.
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Список автомобилей с наименьшими затратами на эксплуатацию в Украине по состоянию на август 2024 года выглядит следующим образом:
- Chevrolet Aveo;
- Chevrolet Lacetti;
- ZAZ Lanos;
- Skoda Favorit;
- Renault Logan (Dacia Logan);
- Hyundai Accent;
- Nissan Leaf.
В рейтинг вошли модели из бюджетного сегмента, отличающиеся приемлемой надежностью и сравнительно низкими затратами на ремонт и обслуживание.
Напомним, ранее были названы ТОП-10 лучших компактных кроссоверов на рынке.
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