Названы ТОП-7 самых выгодных авто с пробегом в Украине

При выборе подержанного автомобиля важно учитывать будущие расходы на его содержание и сервис. Модели с низкими затратами на эксплуатацию являются оптимальным выбором для покупателей с ограниченным бюджетом.

Чтобы избежать лишних расходов в будущем, при выборе подержанного автомобиля стоит обратить внимание на цену и доступность запчастей, топливную экономичность и легкость ремонта. Об этом пишет wheel-news.com.

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Список автомобилей с наименьшими затратами на эксплуатацию в Украине по состоянию на август 2024 года выглядит следующим образом:

Chevrolet Aveo; Chevrolet Lacetti; ZAZ Lanos; Skoda Favorit; Renault Logan (Dacia Logan); Hyundai Accent; Nissan Leaf.

В рейтинг вошли модели из бюджетного сегмента, отличающиеся приемлемой надежностью и сравнительно низкими затратами на ремонт и обслуживание.

Напомним, ранее были названы ТОП-10 лучших компактных кроссоверов на рынке.

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