Эти авто не советуют покупать даже их владельцы: ТОП-10 худших моделей

Когда речь идет о приобретении автомобиля, трудно найти лучший источник информации, чем реальные отзывы владельцев. Они предоставляют объективную оценку, основанную на их собственном опыте эксплуатации транспортного средства.

Американский сервис Consumer Reports специализируется на сборе таких отзывов и использует их для создания объективных рейтингов и списков, которые охватывают широкий спектр товаров. Специалисты этой компании недавно опубликовали перечень автомобилей, которые не оправдали ожиданий их владельцев. Об этом пишет издание GoBankingRates.

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Для создания этого перечня автовладельцам был задан один вопрос: "Если бы у вас была возможность, купили бы вы или взяли в лизинг эту же машину снова?" Опрос охватил более 330 тысяч владельцев седанов, внедорожников, грузовиков и минивэнов.

На основе ответов был сформирован рейтинг неудовлетворенности потребителей, в который вошли модели с самым низким уровнем довольных владельцев. Для каждой модели указано количество водителей, которые выразили желание снова приобрести тот же автомобиль. Во всех случаях индекс удовлетворенности не превышает 50%.

Infiniti QX50 – 25% Volkswagen Taos – 38% Nissan Sentra – 39% Kia Sorento Hybrid – 42% Nissan Kicks – 44% Kia Seltos – 45% Mercedes-Benz C-Class – 46% Kia Forte – 47% Volkswagen Jetta – 47% Nissan Altima – 48%

Напомним, ранее были названы ТОП-7 самых выгодных авто с пробегом в Украине.

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