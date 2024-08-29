Названо ТОП-4 авто за 150 тис. грн, які дешево обслуговувати

Деякі водії переконані, що придбати надійний автомобіль за 150 000 гривень майже нереально. Однак на українському ринку вживаних авто можна знайти чотири моделі, які не тільки надійні, але й прості та дешеві в обслуговуванні.

Про це пише видання "Твоя Машина" та наводить список цих авто.

Mitsubishi Galant. Власники цього автомобіля високо оцінюють його надійність, хорошу динаміку та керованість. У межах зазначеної суми можна знайти варіанти 2004-2005 років випуску з пробігом близько 250 тис. км. Ford Fusion. Ця бюджетна модель, попри свою невисоку ціну, відзначається надійними двигунами та простотою в обслуговуванні. За вказані гроші можна знайти 20-річний автомобіль у хорошому стані. Chevrolet Lacetti. Ця модель вже здобула статус легенди на українському ринку завдяки привабливому дизайну, надійності, міцному кузову та гідному рівню оснащення. Renault Logan. Ще одна легендарна модель на українських дорогах, яка відома своєю простотою, надійністю та легкістю в обслуговуванні. За 150 000 гривень можна придбати версію 2007-2009 років з надійним 1,4-літровим двигуном.

Нагадаємо, раніше було названо ТОП-5 найнадійніших авто з пробігом до $10 000.

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