Названо три сукні, які вийшли з моди та стали антитрендом літнього сезону

Антитренди літа 2023 - які сукні вийшли з моди в 2023 році

Мода швидкоплинна, але це не означає, що потрібно щосезону змінювати гардероб. Важливо відмовитися від речей, які стали неактуальними.

Такі речі здешевлять образ та зіпсують його. Тому відмовтеся від речей, які ще кілька років були популярними, а зараз вказують на ваш несмак.

Сукня з пишною спідницею

У свій час досить популярними були сукні з пишною спідницею, які схожі на те, що одягають дівчата пін-ап. Для тематичних заходів така річ підійде, а ось для повсякденного носіння – поганий варіант. Модними залишаються прості, лаконічні та силуетні моделі.

Антитренди літа 2023 - які сукні вийшли з моди в 2023 році

Сукня-маллет

Неактуальними стали сукні, які мають короткий перед та подовжену задню частину. Проте не поспішайте викидати таку річ, оскільки її можна зробити однієї довжини.

Антитренди літа 2023 - які сукні вийшли з моди в 2023 році

Сукня з резинкою і відкритими плечима

Такий фасон суконь раніше був на піку популярності, але нині вже застарів. Одяг в стилі кантрі чудово поєднується з солом'яними капелюхами та виробами зі схожих матеріалів, але зараз це показує, що ви не стежите за трендами та відстаєте від них.

Антитренди літа 2023 - які сукні вийшли з моди в 2023 році

Раніше стилістка Аліна Михайленко показала штани, які будуть актуальними у 2023 році. Серед трендів карго, оверсайз та брюки зі вшитою спідницею.

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