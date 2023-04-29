Названо три найбільш мстиві знаки зодіаку: вони не прощають образ

Бажання помсти часом штовхає людей на підлі вчинки, про які вони згодом шкодуватимуть. За словами астрологів, найбільш болюче на образи реагують три уродженці зодіакального кола, які не забувають нічого і в пориві гніву можуть наробити біди.

Так, Скорпіони, Водолії та Тельці вважаються найбільш мстивими. Вони тримають негатив у собі і вичікують моменту, щоб ударити по кривднику якомога болючіше.

Скорпіон

Уродженці цього знаку вважаються одними з найбільш ревнивих та мстивих. Скорпіони зазвичай підозрюють, що всі навколо хочуть обдурити їх, і самі накручують себе без будь-якого на це приводу. Вони вороже налаштовані до світу, чим притягують у життя негатив. Уродженці знаку можуть "нападати першими", щоб не постраждати від дій того, кого вважають ворогом. Вони мстять тим, кого вважають за краще себе.

Водолій

Водолії – це люди, які зазвичай не показують своїх почуттів. Багатьом здається, що уродженців знаку не дуже непокоять помилки, які вони допускають, та думка інших. Однак Водолії точно розуміють, що говорять у них за спиною, і знають усіх ворогів в обличчя. Свої емоції вони приховують за маскою холоднокровності, проте не прогавлять вдалого моменту, щоб помститися кривднику.

Телець

Тельці дуже добре планують свою помсту, вони можуть вигадувати складні "схеми", щоб їх не запідозрили у підлостях. Уродженці знаку не поспішають мстити кривднику одразу, вони готові почекати, аби бути впевненими в результаті. При цьому Тельці можуть мстити з однаковою агресією як конкурентам на роботі, так і найближчим родичам. Про свої погані вчинки не шкодуватимуть.

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