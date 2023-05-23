Названо три найбільш вибухонебезпечні знаки зодіаку: вони не вміють тримати себе в руках

Деяким людям достатньо невеликої "іскри", щоб влаштувати грандіозний скандал. Коли їх щось не влаштовує, вони одразу беруться з'ясовувати стосунки, незважаючи на те, які це матиме наслідки.

За словами астрологів, найбільш "вибухонебезпечними" є Овни, Леви та Козероги. Це пов'язано знаком зодіаку, під яким вони народилися.

Овен

Овни ненавидять, коли їм протистоять, і не важливо – люди чи обставини. Щоразу, коли щось йде не так, уродженці знаку зриваються на тих, хто потрапляє їм під руку. Вони дійсно вірять у те, що тільки їхня думка єдино вірна, тому ніколи не визнають помилок. Овни легко псують стосунки з родичами та колегами.

Лев

Леви схильні зганяти агресію на інших. Як тільки їх щось починає турбувати, вони шукають "винних" у своїх неприємностях. Уродженці знаку можуть влаштувати бурхливий скандал через дрібниці: вони здатні наговорити багато образливих слів, які ранять. Леви не приховують своїх емоцій і якщо вони в люті, то про це знатимуть усі.

Козеріг

Козероги здаються спокійними, але це лише маска. Якщо хтось не погодиться з їхньою думкою, скандалу не уникнути. Уродженці знаку пустять у хід усі методи, щоби довести свою правоту. Навіть у розмовах із близькими вони часто зриваються на крик, оскільки не можуть контролювати емоцій. Козероги мають мало друзів, адже підтримувати стосунки з ними – важке завдання.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.