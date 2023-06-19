Названо три знаки зодіаку, які часто повертаються до колишніх партнерів

Знаки зодіаку визначають як наш характер і особистість, так й те, як ми діємо. Астрологи виділяють трьох уродженців зодіакального кола, котрі часто повертаються до своїх колишніх. Йдеться про Терези, Дів та Козерогів.

Терези

Терези розумні, але дуже емоційні, і іноді почуття беруть гору над здоровим глуздом. Уродженці знаку вірять, що кожен може змінитися, якщо справді захоче. Вони можуть бути сентиментальними, тому переконані, що повернення до колишнього – це те, чого вони найбільше хочуть. Вони не можуть сказати "ні", коли інша сторона простягає руку.

Діва

Люди під цим знаком надзвичайно розумні та організовані. Вони не люблять, коли щось чи хтось заважає їхнім планам, і зазвичай намагаються досягти поставленої мети. Однак вони не люблять невідомості, через що повертаються до колишніх партнерів. Іноді вони забувають про те, що було не так, і вихваляють колишнього обранця чи обраницю, але життя швидко перевіряє їх стосунки.

Козеріг

Козероги – традиціоналісти і не люблять несподіванок та життєвих змін. Вони рідко бувають ініціаторами розриву і зазвичай намагаються залишитися зі своїм партнером, навіть коли стосунки не складаються. Люди під цим знаком не люблять визнавати свою неправоту. Також вони не бачать сенсу витрачати час на побачення та порожні розмови, тому вважають за краще залишатися у стосунках або у разі розриву повертатися до того, кого добре знають.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.