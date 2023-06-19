Названы три знака зодиака, которые часто возвращаются к бывшим партнерам

Знаки зодиака определяют не только наш характер и личность, но и то, как мы поступаем. Астрологи выделяют трех уроженцев зодиакального круга, которые часто возвращаются к своим бывшим. Речь идет о Весах, Девах и Козерогах.

Весы

Весы умны, но очень эмоциональны, и иногда чувства берут верх над здравым смыслом. Уроженцы знака верят, что каждый может измениться, если действительно захочет. Они могут быть сентиментальными, поэтому убеждены, что возвращение к бывшему – это то, чего они хотят больше всего. Они не могут сказать "нет", когда другая сторона протягивает руку.

Дева

Люди под этим знаком чрезвычайно умны и организованы. Они не любят, когда что-то или кто-то мешает их планам, и обычно стараются добиться поставленных целей. Однако они не любят неизвестности, из-за чего возвращаются к бывшим партнерам. Иногда они забывают о том, что было не так, и восхваляют бывшего избранника или избранницу, но жизнь быстро проверяет их отношение.

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Козерог

Козероги – традиционалисты и не любят неожиданностей и жизненных перемен. Они редко бывают инициаторами расставания и обычно стараются остаться со своим партнером, даже когда отношения не складываются. Люди под этим знаком не любят признавать свою неправоту. Также они не видят смысла тратить время на свидания и пустые разговоры, поэтому предпочитают оставаться в отношениях или в случае разрыва возвращаться к тому, кого хорошо знают.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.