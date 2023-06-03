Не робіть так: топ-4 невдалих зачісок для рідкого волосся

Рідке волосся потрібно вкладати так, щоб візуально збільшити кількість волосся на голові та додати об‘єму. Є деякі зачіски, які краще не робити, якщо у вас такий тип волосся.

Зачіски, які не підходять

Довге пряме волосся. Зробить волосся візуально ще рідшим та тоншим. Крім того, така зачіска відкриє всі недоліки обличчя.

Боб з тупими кінчиками. Довжина до лінії щелепи тільки підкреслить рідкість волосся та відсутність об’єму.

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Важкий чубчик. Така чолка не буде триматись на рідкому волоссі. Крім того, вона розрахована лише на власниць густого волосся. Якщо ви хочете чубчик – краще зробіть його багатошаровим.

Високий хвіст. Така зачіска зробить волосся ще більш рідким і покаже шкіру голови. Всі недоліки будуть підкреслені.

Власницям рідкого волосся чудово підійдуть м’які, злегка скуйовджені, об‘ємні зачіски.

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