Не тримається аромат парфуму: 7 способів, які вирішать цю проблему

Парфуми – це той самий невід'ємний елемент стилю, як стрижка або туфлі з якісного матеріалу. Він може стати вашою візитною карткою та допомогти привернути увагу оточуючих. І ось ви вибрали абсолютно фантастичний аромат і вже приготувалися до компліментів, але ніхто його не помічає. Більше того, запах не відчуваєте навіть ви, і причина не в злитті з ним: він просто вивітрюється через кілька годин, не залишаючи слідів аромату на шкірі. Що робити у такому випадку – розповідаємо в сьогоднішньому матеріалі.

Стійкість аромату залежить від його форми випуску. Якщо ваш одеколон тримається кілька годин, це не означає, що ви купили брак. Через низьку концентрацію ароматичних олій запах і не повинен зберігатися довше: у складі одеколону не більше 5% запашних речовин, тоді як у туалетній воді – до 10%, і нормально, якщо вона тримається 3-4 години. Найбільш концентрованими вважаються парфуми – у їх складі до 30% ароматичних олій. Вони дозволяють запаху триматися до 12 години на шкірі і до 30 — на одязі. Якщо вам потрібно, щоб аромат зберігався протягом робочого дня, вибирайте парфумовану воду: в ній до 20% запашних речовин, які забезпечують до 8 годин стійкості.

Чому вивітрюється аромат

Одна з причин може бути у вашій шкірі: суха активно вбирає ароматичні олії, тоді як схильна до жирності, навпаки, утримує їх. До речі, тому і не рекомендується розтирати парфум на зап'ястя: ви розподіляєте його тонким шаром і втираєте в шкіру, через що масла швидше вбираються і запах зникає. У магазині, коли ви тестуєте аромат, "тертя" допомагає йому швидше розкритися, але вдома забудьте про цей спосіб.

Також на стійкість може вплинути неправильне зберігання парфуму: флакон не повинен піддаватися прямому впливу сонячних променів. Оптимальним рішенням буде спеціальна полиця під аромати у закритій шафі, але тільки не у ванній кімнаті. Справа в тому, що сонце призводить до розпаду хімічних зв'язків компонентів, як і високий рівень вологості. Якщо ви залишаєте парфум у холодильнику, то і тут не дивно, чому він швидко зіпсувався: температура зберігання повинна бути в межах 16-21°C.

Як подовжити час дії парфуму

Наносьте на "пульсуючі" ділянки. Крім зап'ястя, є ще шия, згин ліктя, ділянки за мочками вух, і вони рідше рук піддаються впливу води та мила: ви ж не ігноруватимете гігієну, щоб зберегти аромат? Подихайте на зап'ястя. Так, звучить безглуздо, але іноді це допомагає "реанімувати" запах, якщо ви не вимили руки 10 разів з милом і не їли часник. За законами фізики, при нагріванні речовини розширюються, і у випадку з парфумом аромат стає більш вираженим. Підбирайте парфуми за сезоном. Квіткові та акватичні аромати зі свіжими нотами в холодну погоду розкриваються гірше і можуть не відчуватися. Зате дерев'яні та східні запахи, які в спеку здаються "ядреними", відмінно підходять для пізньої осені, зими та ранньої весни. Дивіться на "базу" парфуму. Якщо ви шукаєте стійкий аромат, важливо дивитися не лише на загальну композицію, а й на базові ноти у піраміді. Передбачається, що саме вони тримаються найдовше, проте цитруси випаровуються швидше, ніж, скажімо, шкіряні та пряні ноти. Використовуйте невеликі флакони. 100-мілілітровий флакон обійдеться дешевше, ніж три по 30 мілілітрів, але це дійсно вигідно, коли ви постійно носите один аромат. Якщо у вас великий гардероб, парфум може втратити свої властивості раніше, ніж він закінчиться. Наносіть аромат на зволожену шкіру. У випадку сухої шкіри зволоження повинно бути обов'язковим пунктом. Для цього прийміть душ і нанесіть лосьйон, крем без аромату або з однієї лінійки з парфумом, щоб не змішувати різні аромати. І не забудьте про волосся. Якщо ви хоч раз заходили на кухню, коли там смажили котлети або цибулю, то, напевно, помічали, як добре волосся вбирає запахи. Перед укладанням бризніть парфумом на гребінець. Це дозволить рівномірно розподілити речовини.

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