Не доїхав на парад в москву: ЗСУ у Бахмуті знищили танк окупантів Т-90М "Прорив" за 4 000 000$ (відео)

У мережі з'явилось відео того, як ЗСУ виявили та знищили російський сучасний танк Т-90М "Прорив". Військову техніку за 4 000 000$, яка не з'явилась на параді в честь 9 травня у москві, знайшов та затримав дрон "Мавік" всього за 2000$. Повідомляється, що кадри зняті в Бахмуті. Відповідний відеоролик поширюють українські Telegram-канали.

Читайте також: "путіна повісити й закінчиться війна": ветеран Другої світової прокоментував вторгнення рф

Судячи з емблеми, роботу виконали воїни 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України. На відео можна побачити кадри зняті аеророзвідкою, на яких видно танк окупантів, що приїхав на вогневу позицію та почав обстріл.

Атака російського танка продовжувалась недовго, адже по ньому почали вести вогонь наші захисники. Окупанти розвернулись і почали тікати. Однак вже на наступних кадрах ми можемо бачити танк, що застряг на місці, після чого ефектно сплахнув.

Нагадаємо, у вівторок, 9 травня 2023 року російська влада у Москві влаштувала черговий парад, на який запросила лідерів"дружніх країн". Так, біля путіна були помічені премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президенти Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Киргизстану Садир Жапаров, Таджикистану Емомалі Рахмон, Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов, Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, а також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!