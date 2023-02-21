Не фотошоп, а водорослі: сніг навколо станції 'Вернадського' набув казково-рожевого кольору (фото)

Сніг поблизу антарктичної української станції "Академік Вернадський" забарвився у казково-рожевий колір. Це сталося через "цвітіння" мікроскопічних зелених одноклітинних водоростей.

Така подія відбувається наприкінці антарктичного літа. Про це розповіли на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Зазначається, що водорості мають три кольорові стадії – зелену, помаранчеву і пурпурову, або малинову. Рослини зимують в "зеленому варіанті" під покривом снігу, а з настанням тепла вони червонішають.

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"Цвітіння снігу" сприяє зміні клімату. Адже через забарвлення сніг менше відбиває сонячного світла та швидше тане. Як наслідок – у ньому розвивається дедалі більше яскравих водоростей, від чого танення ще пришвидшується", – йдеться у повідомленні.

Зараз наші вчені відбирають і фіксують проби кольорового снігу, щоб проаналізувати і краще зрозуміти хімічні основи трансформації цієї водорості.

Також важливо фіксувати площу "квітучого снігу", щоб побачити загальні тенденції впливу зміни клімату. Цю роботу українські біологи на станції проводять за допомогою дрона.

Нагадаємо, працівники станції "Академік Вернадський" зняли з висоти пташиного польоту навколишню природу та інфраструктуру.

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