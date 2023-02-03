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Події

Їх уже більше тисячі: українські полярники показали миле відео народження пінгвінятка на станції Академік Вернадський

Ігор Романько

Народження пінгвіна на станції Академік Вернадський

Біля станції "Академіка Вернадського" народився ще один пінгвін. Навколо станції "Вернадського" зараз триває справжній бебі-бум субантарктичних пінгвінів. Дорослих тут уже близько 3 тисяч, а малюків – біля 1300. Національний антарктичний науковий центр опублікував ще одне неймовірне відео появи на світ пінгвінятка від біологині Марти Дзиндри.

"Поки його сестричка чи братик ще чекає в яйці, це сміливе пташенятко вже вирвалося "на волю", – йдеться у повідомленні.

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Маленьких пінгвінів там вже більше тисячі, а також є гнізда, де батьки ще висиджують яйця. За останні 15 років популяція субантарктичних пінгвінів на острові Галіндез суттєво зросла. Якщо 2007-го там лише почали з'являтися перші гнізда, то у 2020-му була рекордна кількість пінгвінів – 1800.

Пінгвінам навіть довелося заснувати нову, третю субколонію в центральній частині через брак місця на берегах острова. Зараз на Галіндезі трохи більше ніж 1600 гнізд.

Постійний моніторинг пінгвінів дає змогу вченим чітко задокументувати факт зміни клімату в регіоні та реакцію природи на ці зміни. Субантарктичні пінгвіни – теплолюбні, і на цей острів перемістилися лише тоді, коли умови для них стали комфортними.

"Тож продовжуємо спостерігати за цими непересічними створіннями і ділимося з вами найцікавішими моментами", – пишуть науковці.

Нагадаємо, раніше українські науковці, що працюють в Національному антарктичному науковому центрі, показали, як підросли пінгвіненята, що вилупилися на антарктичній станції "Академік Вернадський" на початку грудня.

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Події