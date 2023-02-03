Их уже больше тысячи: украинские полярники показали милое видео рождения пингвиненка на станции Академик Вернадский

У станции "Академика Вернадского" родился еще один пингвин. Вокруг станции "Вернадского" сейчас продолжается настоящий бэби-бум субантарктических пингвинов. Взрослых здесь уже около 3 тысяч, а малышей – около 1300. Национальный антарктический научный центр опубликовал еще одно невероятное видео появления на свет пингвиненка от биологии Марты Дзиндры.

"Пока его сестричка или братишка еще ждет в яйце, этот смелый птенчик уже вырвался "на свободу"", - говорится в сообщении.

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Маленьких пингвинов там уже больше тысячи, а также есть гнезда, где родители еще высиживают яйца. В последние 15 лет популяция субантарктических пингвинов на острове Галиндез существенно возросла. Если в 2007 году там только начали появляться первые гнезда, то в 2020-м было рекордное количество пингвинов – 1800.

Видео дня

Пингвинам даже пришлось основать новую, третью субколонию в центральной части из-за нехватки места на берегах острова. Сейчас на Галиндеге чуть больше 1600 гнезд.

Постоянный мониторинг пингвинов позволяет ученым четко задокументировать факт изменения климата в регионе и реакцию природы на эти изменения. Субантарктические пингвины – теплолюбивы, и на этот остров переместились только тогда, когда условия для них стали комфортными.

"Поэтому продолжаем наблюдать за этими незаурядными созданиями и делимся с вами интереснейшими моментами", – пишут ученые.

Напомним, ранее украинские ученые, работающие в Национальном антарктическом научном центре, показали, как подросли вылупившиеся на антарктической станции "Академик Вернадский" пингвинята в начале декабря.

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