Не кричіть та не принижуйте: 10 фраз, які травмують психіку дитини

Батьки є найближчими людьми в житті дитини. Тому критика чи крик з їх сторони дуже ранить малюка. Педіатр Юлія Себран в своєму Instagram розповіла, яких фраз варто уникати, аби не нашкодити дитині.

У мене немає на це грошей

Викликає багато негативних емоцій в дитини та втрату надії на бажану покупку.

Поводься чемно!

Замість крику, спокійно поясніть дитині, чому їй не варто так себе поводити.

Не треба! Я зроблю все сама

Такими словами ви знижуєте самооцінку малюка та применшуєте його досягнення.

Я ж тобі казав, будь обережнішим!

Не варто сварити дитину, якщо неприємність вже сталась. Дитина чудово сама вчиться на своїх помилках.

Припини кричати

Дитина краще реагує на спокійний тон, ніж на крик.

Я тебе вже тричі просив, зроби негайно!

Не тисніть на дитину. Говоріть лагідно та запитайте, коли саме дитина буде готова щось зробити.

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Як тобі не соромно?

Не викликайте в дитини почуття провини, адже всі роблять погані вчинки. Навчіть її розрізняти погане та хороше.

Припини! Я сказав, що не можна!

Попросіть дитину, ставтесь до неї з повагою, так вона послухається вас швидше.

Негайно йди додому!

Не спілкуйтесь з дітьми наказовим тоном. Вони на нього не реагують. Краще спокійно попросіть.

Нумо хутчіше рухайся!

Не кричіть та не принижуйте дитину, краще спокійно попросіть.

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