Не любить котів та захоплюється неосторизмом: 11 маловідомих фактів про короля Чарльза ІІІ

Син королеви Єлизавети II Чарльза став найстарішим монархом на момент початку правління: йому виповнилось 73 роки.

Король Чарльз не любив афішувати своє життя, тому про нього відомо не дуже багато.

Повне ім'я нового короля - Чарльз Філіп Артур Джордж. Вступаючи на престол він міг вибрати будь-яке ім'я, але прийняв рішення залишитися Чарльзом з позначкою III.

Чарльз ІІІ народився в Букінгемському палаці 14 листопада 1948 року - ще до того, як його мати отримала титул королеви. Титул принца спадкоємця престолу він отримав у віці 3 років – в 1953 році помер його дід, король Георг VI, а мати стала королевою. Чарльз чекав на титул короля 70 років.

Титул принца Уельського син Єлизавети отримав лише в 1969 році - за рік до закінчення Кембриджського університету.

Він став першим спадкоємцем престолу з університетським ступенем – Чарльз являється магістром мистецтв.

Особисте життя короля Чарльза

Спочатку Чарльз зустрічався з однокурсницею на ім’я Люсія Санта-Крус. Чилійка була світською левицею, тому стосунки тривали недовго: дівчина побажала Чарльзу знайти більш просту дівчину.

В той же час майбутній король зустрів Каміллу Паркер Боулз, у дівотцтві Шанд. Біографи стверджують, що вони покохали одне одного з першого погляду. Стосунки Камілли та Чарльза тривали три роки. Принц не спішив робити дівчину своєю дружиною, адже вся королівська сім’я була категорично проти її кандидатури.

Втомившись чекати, Камілла покинула Чарльза та вийшла заміж за Ендрю Паркер-Боулза. Через деякий час закохані відновили стосунки: для усіх Камілла була близьким другом принца.

У 1979 році майбутній спадкоємець запропонував троюрідній сестрі Аманді Натчбулл, внучці віцекороля Індії Луїса Маунтбеттена стати його дружиною. Але дівчина пропозицію відхилила.

У 1980 році в Чарльза почались стосунки з леді Сарою Спенсер. Але вони тривали недовго і принц переключився на молодшу дочку графа Спенсера - Діану. Вони одружились у 1981 році.

У 1982 році народився принц Вільям, який після смерті Єлизавети став першим претендетром на трон, а в 1984 році народився принц Гаррі.

У шлюбі і Чарльз, і Діана були нещасливі, тому вони роз‘їхалися у 1992 році. У 1996 році пара офіційно розлучилася. У 1997 році принцеса Діана трагічно загинула в автокатастрофі.

Вдруге Чарльз одружився у 2005 році. Його обраницею стала Камілла Паркер Боулз.

Військова служба

Чарльз проходив військову службу з 1971 по 1976 рік. Він служив на фронті та пройшов курс навчання як пілот винищувача і військового літака. Закінчив службу у званні фельдмаршала.

У 2006 році Чарльз став генералом та адміралом ЗС Великобританії та головним маршалом авіації. У 2012 році – адміралом флоту ВМС Великої Британії та маршалом королівських ВСС Великої Британії.

Хобі та захоплення короля Чарльза

1. Чарльз обожнює автомобілі та береже екологію. Він їздить на Aston Martin DB6 Volante, який заправляють біоетанолом, який виробляють з англійського вина.

Також, король володіє Jaguar і Range Rover виробництва Британії. Ці машини заправляють біодизелем на основі соняшникової олії.

2. Чарльз – фанат живопису та сам малює акварелі. Він вважається успішним художником.

3. З 1976 року він очолює благодійний фонд the Prince's Trust та піклується про більш ніж 300 громадських і благодійних організацій. Чарльз приділяє особливу увагу проблемам навколишнього середовища, кліматичним змінам, розвитку органічного сільського господарства, вдосконалення міського середовища.

4.Крім того, він вирощує органічні рослини, а одного разу поділився, що розмова з рослинами корисна для них.

5. Король Чарльз любить поло. Також, він був прихильником полювання на лисиць до їх заборони на законодавчому рівні у 2005 році

6. Король не любить котів.

7. Монарх любить архітектуру та захоплюється ідеями неосторизму.

8. Король є автором книг з архітектури, живопису, садівництва та сценаріїв документальних фільмів про екологію. Крім того, з-під його пера вийшла книга з кулінарії.

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9.У 1980 році він став автором дитячої книги для своїх молодших братів Едварда та Ендрю під назвою"Старий З Лохнагара". За мотивами твору був знятий мультфільм, поставлений спектакль і балет.

10. Чарльз є прихильником альтернативної медицини.

11. У 2012 році Чарльз був ведучим прогнозу погоди на BBC Шотландії.

Нагадаємо, ми вже писали про коронацію Чарльза ІІІ та де дивитись трансляцію.

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