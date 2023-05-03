Не любит кошек и восхищается неосторизмом: 11 малоизвестных фактов о короле Чарльзе III

Сын королевы Елизаветы II Чарльза стал старейшим монархом к моменту начала правления: ему исполнилось 73 года.

Король Чарльз не любил афишировать свою жизнь, поэтому о нем известно не слишком много.

Полное имя нового короля – Чарльз Филипп Артур Джордж. Вступая на престол, он мог выбрать любое имя, но принял решение остаться Чарльзом с пометкой III.

Чарльз ІІІ родился в Букингемском дворце 14 ноября 1948 года – еще до того, как его мать получила титул королевы. Титул принца наследника престола он получил в возрасте 3 лет – в 1953 году скончался его дед, король Георг VI, а мать стала королевой. Чарльз ждал титул короля 70 лет.

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Титул принца Уэльского сын Елизаветы получил только в 1969 году – за год до окончания Кембриджского университета.

Он стал первым наследником престола с университетской степенью – Чарльз является магистром искусств.

Личная жизнь короля Чарльза

Первоначально Чарльз встречался с однокурсницей по имени Люсия Санта-Крус. Чилийка была светской львицей, поэтому отношения продолжались недолго: девушка пожелала Чарльзу найти более простую девушку.

В то же время будущий король встретил Камиллу Паркер Боулз, в девичестве Шанд. Биографы утверждают, что они полюбили друг друга с первого взгляда. Отношения Камиллы и Чарльза продолжались три года. Принц не торопился делать девушку своей женой, ведь вся королевская семья была категорически против ее кандидатуры.

Устав ждать, Камилла покинула Чарльза и вышла замуж за Эндрю Паркер-Боулза. Некоторое время спустя влюбленные возобновили отношения: для всех Камилла была близким другом принца.

В 1979 году будущий наследник предложил троюродной сестре Аманде Натчбулл, внучке вицекороля Индии Луиса Маунтбеттена стать его супругой. Но девушка отклонила предложение.

В 1980 году у Чарльза начались отношения с леди Сарой Спенсер. Но они продолжались недолго и принц переключился на младшую дочь графа Спенсера – Диану. Они женились в 1981 году.

В 1982 родился принц Уильям, который после смерти Елизаветы стал первым претендентом на трон, а в 1984 родился принц Гарри.

В браке и Чарльз, и Диана были несчастливы, поэтому они разъехались в 1992 году. В 1996 году пара официально развелась. В 1997 году принцесса Диана трагически погибла в автокатастрофе.

Второй раз Чарльз женился в 2005 году. Его избранницей стала Камилла Паркер Боулз.

Военная служба

Чарльз проходил военную службу с 1971 по 1976 год. Он служил на фронте и прошел курс обучения как пилот истребителя и военного самолета. Окончил службу в звании фельдмаршала.

В 2006 году Чарльз стал генералом и адмиралом ВС Великобритании и главным маршалом авиации. В 2012 году – адмиралом флота ВМС Великобритании и маршалом королевских ВСС Великобритании.

Хобби и увлечения короля Чарльза

1. Чарльз обожает автомобили и бережет экологию. Он ездит на Aston Martin DB6 Volante, заправляемым биоэтанолом, который производят из английского вина.

Также, король владеет Jaguar и Range Rover производства Британии. Эти машины заправляют биодизелем на основе подсолнечного масла.

2. Чарльз – фанат живописи и сам рисует акварели. Он считается успешным художником.

3. С 1976 года он возглавляет благотворительный фонд Prince's Trust и заботится о более чем 300 общественных и благотворительных организациях. Чарльз уделяет особое внимание проблемам окружающей среды, климатическим изменениям, развитию органического сельского хозяйства, усовершенствованию городской среды.

4.Кроме того, он выращивает органические растения, а однажды поделился, что разговор с растениями полезен для них.

5. Король Чарльз любит поло. Также он был сторонником охоты на лис до их запрета на законодательном уровне в 2005 году.

6. Король не любит кошек.

7. Монарх любит архитектуру и увлекается идеями неосторизма.

8. Король является автором книг по архитектуре, живописи, садоводству и сценариям документальных фильмов об экологии. Кроме того, из-под его пера вышла книга по кулинарии.

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9. В 1980 году он стал автором детской книги для своих младших братьев Эдварда и Эндрю под названием "Старик Из Лохнагара". По мотивам произведения был снят мультфильм, поставлен спектакль и балет.

10. Чарльз является приверженцем альтернативной медицины.

11. В 2012 году Чарльз был ведущим прогноза погоды на BBC Шотландии.

Напомним, мы уже писали о коронации Чарльза ІІІ и где смотреть трансляцию.

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