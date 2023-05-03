Во время коронации Чарльза ІІІ используют уникальную реликвию, связанную с Иисусом Христом: подробности (фото)

6 мая в Великобритании состоится коронация отпрыска королевы Елизаветы II, ее старшего сына Чарльза III. Она станет первой схожей церемонией в стране за последние 70 лет.

В Соединенном Королевстве тщательно готовятся к празднику. В частности, во время коронации Чарльза к церемонии привлекут серебряный крест, содержащий частицу так называемого Истинного Креста.

Это религиозная реликвия, содержащая фрагмент креста, на котором был распят Иисус Христос. Ее подарил королю Папа Римский Франциск в честь его коронации.

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Чарльз III поручил включить этот фрагмент "Иисусового креста" в Крест Уэльса, который он ранее подарил храму в Уэльсе в честь его столетия.

Архиепископ Уэльса Эндрю Джон отметил: "Для нас большая честь, что Его Величество решил отметить наш век крестом, который в то же время прекрасен и символичен". По его словам, дизайн этого креста соответствует "нашей христианской вере, нашему наследию, нашим ресурсам и нашей приверженности устойчивому развитию".

"Мы также рады, что впервые его используем, чтобы провести Их Величества к Вестминстерскому аббатству на Коронационной службе", — добавил архиепископ.

Издание CNN сообщает, что в Иерусалиме уже освятили масло для помазания короля Чарльза III во время его коронации.

Крест Уэльса был разработан мастером серебряных дел Майклом Ллойдом и изготовлен из валлийских материалов: переработанного серебра из Королевского монетного двора в Лантрисанте; из валлийского сланца и валлийской древесины. В его создании принимал участие и Чарльз, собственноручно убивший клеймо на серебряный крест.

Обратная сторона креста украшена словами из последней проповеди святого Давида, покровителя Уэльса, на валлийском языке: "Byddwch lawen. Cadwch y ffydd. Gwnewch y pethau bychain", что переводится как: "Будьте радостными. Верьте. Делайте мелочи".

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Напомним, ранее королевская семья сообщила, какое блюдо выбрал Чарльз III для своей коронации. Также стало известно, что во время коронации используют "Камень судьбы", содержащий скрытые символы и аномалии.

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