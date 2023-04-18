Король Чарльз III выбрал фирменное блюдо на свою коронацию: рецепт 'королевского пирога'

Король Великобритании Карл III и его жена королева Камилла выбрали блюда, которые будут подавать остям во время коронации. Главным блюдом для торжеств по случаю коронации станет французский кош.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на Facebook-странице королевской семьи. Отмечается: "коронационный киш готовится со шпинатом, бобами, творогом и эстрагоном".

"Большой ланч" запланирован на 7 мая. Жители королевства соберутся вместе и отметят торжественное событие, устроив гулянье. 8 мая станет дополнительным выходным днем в Великобритании. А еще на день коронации жителей королевства призовут закатать рукава и стать волонтерами в благотворительных проектах. Это будет день "Большой помощи", цель которого – объединить людей.

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Тем временем уже опубликован рецепт коронационного блюда. "Глубокий киш с хрустящим, легким тестом и нежным вкусом шпината, бобов и свежего эстрагона. Ешьте горячим или холодным с зеленым салатом и отварным молодым картофелем - идеально подходит для большого обеда во время коронации!", — говорится в описании этого блюда.

Рецепт киша для празднования коронации короля Карла III

Ингредиенты для теста:

125 г муки

Щепотка соли

25 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками

25 г смальца

2 столовые ложки молока

Или готовое песочное тесто весом 250 г

Для приготовления начинки:

125 мл молока

175 мл двойных сливок

2 средних яйца

1 столовая ложка измельченного свежего эстрагона,

соль и перец

100 г тертого сыра чеддер,

180 г вареного шпината, слегка нарезанного

60 г вареных бобов или сои

Как приготовить тесто?

Просейте в миску муку и соль, добавьте жиры и разотрите смесь кончиками пальцев, пока не получите песчаную структуру, похожую на панировочные сухари. Понемногу добавляйте молоко, смешивая ингредиенты в тесто. Накройте и отдохните в холодильнике 30-45 минут. Слегка посыпьте мукой рабочую поверхность и раскатайте тесто в круг, чуть больше верхней части формы и толщиной примерно 5 мм. Выстелите тесто в форму для запекания, следя, чтобы не было отверстий, иначе смесь может вытекать. Накройте крышкой и поставьте ее в холодильник еще на 30 минут. Разогрейте духовой шкаф до 190°C. Выстелите кондитерскую форму кондитерской бумагой, добавьте пекарскую фасоль и выпекайте в течение 15 минут. Уменьшите температуру духовки до 160°C.

Начинка:

Взбейте вместе молоко, сливки, яйца, зелень и приправы. Посыпьте 1/2 тертого сыра на запеченное основание, сверху измельчите шпинат, фасоль и зелень, затем залейте жидкой смесью. Если нужно, осторожно перемешайте смесь, чтобы обеспечить равномерное распределение начинки, но соблюдайте осторожность, чтобы не повредить форму для теста. Посыпьте оставшимся сыром. Поставьте в духовку и выпекайте 20-25 минут до лёгкого золотистого цвета.

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