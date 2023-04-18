Король Чарльз ІІІ обрав фірмову страву на свою коронацію: рецепт 'королівського пирога'

Король Великої Британії Карл III та його дружина королева Камілла обрали страви, які подаватимуть остям під час коронації. Головною стравою для урочистостей з нагоди коронації стане французький кіш.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці королівської родини. Зазначається, що "коронаційний кіш готується зі шпинатом, бобами, сиром і естрагоном".

"Великий ланч" заплановано на 7 травня. Жителі королівства зберуться разом і відзначать урочисту подію, влаштувавши гуляння. 8 травня стане додатковим вихідним днем у Великій Британії. А ще на день коронації жителів королівства закличуть "закатати рукави" та стати волонтерами у благодійних проєктах. Це буде день "Великої допомоги", мета якого – об'єднати людей.

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Тим часом вже опубліковано рецепт коронаційної страви. "Глибокий киш із хрустким, легким тістом і ніжним смаком шпинату, бобів і свіжого естрагону. Їжте гарячим або холодним із зеленим салатом і відвареною молодою картоплею — ідеально підходить для великого обіду під час коронації!", – йдеться в описі цієї страви.

Рецепт кішу для святкування коронації короля Карла III

Інгредієнти для тіста:

125 г борошна

Дрібка солі

25 г холодного вершкового масла, нарізаного кубиками

25 г смальцю

2 столові ложки молока

Або готове пісочне тісто вагою 250 г

Для приготування начинки:

125 мл молока

175 мл подвійних вершків

2 середніх яйця

1 столова ложка подрібненого свіжого естрагону,

сіль і перець

100 г тертого сиру чеддер,

180 г вареного шпинату, злегка нарізаного

60 г варених бобів або сої

Як приготувати тісто:

Просійте в миску борошно і сіль, додайте жири та розітріть суміш кінчиками пальців, поки не отримаєте піщану структуру, схожу на панірувальні сухарі. Потроху додавайте молоко і змішуйте інгредієнти в тісто. Накрийте та дайте відпочити в холодильнику 30-45 хвилин. Злегка посипте борошном робочу поверхню та розкачайте тісто в коло, трохи більший за верхню частину форми та товщиною приблизно 5 мм. Вистеліть тісто у форму для запікання, стежачи, щоб не було отворів, інакше суміш може витекти. Накрийте кришкою та поставте в холодильник ще на 30 хвилин. Розігрійте духовку до 190°C. Вистеліть кондитерську форму кондитерським папером, додайте пекарську квасолю та випікайте протягом 15 хвилин. Зменшіть температуру духовки до 160°C.

Начинка:

Збийте разом молоко, вершки, яйця, зелень і приправи. Посипте 1/2 тертого сиру на запечену основу, зверху подрібніть шпинат, квасолю та зелень, а потім залийте рідкою сумішшю. Якщо потрібно, обережно перемішайте суміш, щоб забезпечити рівномірний розподіл начинки, але будьте обережні, щоб не пошкодити форму для тіста. Посипте сиром, що залишився. Поставте в духовку і випікайте 20-25 хвилин до легкого золотистого кольору.

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