Король Чарльз ІІІ обрав фірмову страву на свою коронацію: рецепт "королівського пирога"
Король Великої Британії Карл III та його дружина королева Камілла обрали страви, які подаватимуть остям під час коронації. Головною стравою для урочистостей з нагоди коронації стане французький кіш.
Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці королівської родини. Зазначається, що "коронаційний кіш готується зі шпинатом, бобами, сиром і естрагоном".
"Великий ланч" заплановано на 7 травня. Жителі королівства зберуться разом і відзначать урочисту подію, влаштувавши гуляння. 8 травня стане додатковим вихідним днем у Великій Британії. А ще на день коронації жителів королівства закличуть "закатати рукави" та стати волонтерами у благодійних проєктах. Це буде день "Великої допомоги", мета якого – об'єднати людей.
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Тим часом вже опубліковано рецепт коронаційної страви. "Глибокий киш із хрустким, легким тістом і ніжним смаком шпинату, бобів і свіжого естрагону. Їжте гарячим або холодним із зеленим салатом і відвареною молодою картоплею — ідеально підходить для великого обіду під час коронації!", – йдеться в описі цієї страви.
Рецепт кішу для святкування коронації короля Карла III
Інгредієнти для тіста:
- 125 г борошна
- Дрібка солі
- 25 г холодного вершкового масла, нарізаного кубиками
- 25 г смальцю
- 2 столові ложки молока
- Або готове пісочне тісто вагою 250 г
Для приготування начинки:
- 125 мл молока
- 175 мл подвійних вершків
- 2 середніх яйця
- 1 столова ложка подрібненого свіжого естрагону,
- сіль і перець
- 100 г тертого сиру чеддер,
- 180 г вареного шпинату, злегка нарізаного
- 60 г варених бобів або сої
Як приготувати тісто:
- Просійте в миску борошно і сіль, додайте жири та розітріть суміш кінчиками пальців, поки не отримаєте піщану структуру, схожу на панірувальні сухарі.
- Потроху додавайте молоко і змішуйте інгредієнти в тісто.
- Накрийте та дайте відпочити в холодильнику 30-45 хвилин.
- Злегка посипте борошном робочу поверхню та розкачайте тісто в коло, трохи більший за верхню частину форми та товщиною приблизно 5 мм.
- Вистеліть тісто у форму для запікання, стежачи, щоб не було отворів, інакше суміш може витекти.
- Накрийте кришкою та поставте в холодильник ще на 30 хвилин.
- Розігрійте духовку до 190°C.
- Вистеліть кондитерську форму кондитерським папером, додайте пекарську квасолю та випікайте протягом 15 хвилин.
- Зменшіть температуру духовки до 160°C.
Начинка:
- Збийте разом молоко, вершки, яйця, зелень і приправи.
- Посипте 1/2 тертого сиру на запечену основу, зверху подрібніть шпинат, квасолю та зелень, а потім залийте рідкою сумішшю.
- Якщо потрібно, обережно перемішайте суміш, щоб забезпечити рівномірний розподіл начинки, але будьте обережні, щоб не пошкодити форму для тіста.
- Посипте сиром, що залишився.
- Поставте в духовку і випікайте 20-25 хвилин до легкого золотистого кольору.
Раніше став відомим секрет сніданку, який готували для британської королеви Єлизавети II.
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