Коронация Чарльза III: когда состоится и где смотреть прямую трансляцию

В столице Великобритании Лондоне 6 мая состоится коронация короля Карла III, сына покойной королевы Соединенного Королевства Елизаветы II. На церемонию приглашены более 6 тысяч гостей.

Уже с часу ночи (по местному времени) в Лондоне откроются обзорные зоны вдоль маршрута процессии от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства. Доступ к этим зонам будет предоставляться в порядке живой очереди.

Для зрителей организуют и альтернативные зоны обзора в Гайд-парке, Сент-Джеймс-парке и Грин-парке, если зоны для просмотра маршрута процессии будут заполнены. В это время также начнется сбор части военнослужащих, участвующих в шествии.

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В 10:20 по британскому времени (12:20 по Киеву) король Чарльз возглавит процессию от Букингемского дворца. Ему придется преодолеть около двух километров через центр Лондона до Вестминстерского аббатства.

Издание CBS News сообщает, что 74-летний король Чарльз и его 75-летняя жена Камилла (королева-консорт) будут перемещаться на государственном автобусе Diamond Jubilee. Этот автобус впервые использовала королева Елизавета II во время посещения парламента в 2014 году. Короля и королеву будут сопровождать суверенный эскорт домашней кавалерии, в который также войдут сотни военнослужащих британских вооруженных сил и членов вооруженных сил других стран Содружества и британских заморских территорий.

В Вестминстерском аббатстве коронация начнется в 11:00 по местному времени (в 13:00 по Киеву). Будет проведено: объявление Чарльза королем, принесение им коронационной присяги. После присяги Архиепископ Кентерберийский помажет Чарльза святым маслом – его руки, голову и грудь. Затем Карлу вручат королевскую мантию, шар, коронационное кольцо, скипетр и жезл. На его голову будет надета корона святого Эдуарда.

После того как король Чарльз будет коронован, его королева-консорт Камилла тоже пройдет коронационную процедуру.

Когда церемония коронации завершится, король и королева поднимутся в Gold State Coach, позолоченную конную карету более 200 лет для процессии возвращения в Букингемский дворец.

Затем в честь короля Чарльза и королевы Камиллы запустят "королевский салют" от вооруженных сил Соединенного Королевства и Содружества в садах Букингемского дворца.

Традиционно члены королевской семьи появятся на балконе Букингемского дворца, чтобы наблюдать за пролетом военных самолетов и вертолетов британской армии, флота и авиации.

Несколько интересных фактов о коронации Чарльза III:

Она станет первой коронацией, которая состоится после 1953 года, когда коронацию прошла Елизавета II.

Коронация Чарльза III будет проводиться в аббатстве Вестминстер, где было проведено большинство коронаций британских монархов.

Чарльз III будет первым королем с таким именем, который правит в Великобритании с 16 года.

На момент коронации Чарльза III ему будет 74 года, что делает его старейшим монархом Соединенного Королевства, вступающим на престол.

Где смотреть коронацию Чарльза III вживую

В Лондоне церемонию коронации будут транслировать на уличных экранах в главных парках города.

Онлайн-трансляцию будут проводить телеканалы BBC, ITV 1, Sky News и их Youtube каналы.

Напомним, ранее королевская семья сообщила, какое блюдо выбрал Карл III для своей коронации. Также стало известно, что во время коронации используют "Камень судьбы", содержащий скрытые символы и аномалии.

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