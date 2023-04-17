Не потрібна дорога туш: три способи від стилістів, як зробити вії довгими

Як зробити вії довгими - поради стилістів - стильний макіяж та догляд за обличчям

Чи не кожна жінка хоче мати густі та довгі вії. Проте це можливо навіть без дорогої туші.

Стилісти радять добре підготувати вії перед тим, як наносити макіяж. Далі вже можна робити їх довгими, а погляд виразним.

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Активна сироватка

Постійне використання туші може спричиняти ламкість вій та їхнє обсипання. Тому своєму обличчю треба давати час для відпочинку і кілька разів на тиждень використовувати активну сироватку для зміцнення вій та брів.

Проте важливо правильно підібрати сироватку, яка підійде саме для вас. Найкраще – звернутись до професіонала за порадами.

Щипці

Завдяки уже давно популярних щипців погляд можна зробити виразнішим. Вони ефектно піднімуть вії, але не треба сильно захоплюватися ними. Необережне або дуже часте може пошкодити вії.

Розчісування

Розчісуючи вії, ви зробите їх більш пухнастими та покращите кровообіг. Завдяки цьому ріст вій прискориться.

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Нагадаємо, щодня очі стикаються з великим навантаженням: комп’ютер, смартфон, сонце, кондиціонер, занадто сухе повітря – усе це завдає шкоди очам. Як це виправити, читайте у нашому матеріалі.

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