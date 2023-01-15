Не одягайте такі речі: які головні антитренди в 2023 році

Стилісти розповіли про елементи гардероба, які потрібно обов'язково викинути в 2023 році - антитренди 2023

У 2023 році краще відмовитися від деяких речей, які втратили свою актуальність. Зокрема це одяг з хутром, шапки грубої в’язки, шарф-снуд та шкіряні легінси.

Таку думку висловили професійні стилісти. Вони вважають, що такий одяг та аксесуари надаватимуть вашому образу старомодного вигляду.

Одяг з хутряними вставками

У 2023 році краще викинути речі, які мають хутряні вставки, або ж декоровані хутром. Вони вже як кілька років є застарілими. Це стосується не лише базового одягу та пуховиків, але й взуття. Якщо маєте хутряну вставку на капюшоні, то краще не одягайте це.

Які речі вийшли з моди в 2023 році - головні антитренди 2023

Шапка грубої в’язки

Ще кілька років тому шапки грубої в’язки були дуже актуальним трендом та хітом серед модниць. Проте в 2023 році - це пережиток минулого. На думку стилістів, у 2023 році краще обрати більш лаконічні речі. Цього року модними є яскраві кольори, тому не бійтеся експериментувати.

Які речі вийшли з моди в 2023 році - головні антитренди 2023

Шарф-снуд

Попри те, що більш як п’ять років снуди залишили полиці магазинів, їх ще можна знайти. Проте стилісти вважають, що цей аксесуар вже вийшов з моди. Краще замінити їх легкими хустинами чи тонкими шарфиками.

Які речі вийшли з моди в 2023 році - головні антитренди 2023

Шкіряні легінси

У 2023 році шкіряні легінси матимуть злегка вульгарний та безглуздий вигляд. На думку стилістів, їх можна порівняти з леопардовими лосинами.

Які речі вийшли з моди в 2023 році - головні антитренди 2023

Нагадаємо, що стилістка Ольга Льдокова вважає, що цієї зими варто відмовитися від деяких хутряних виробів, коротких шарфів та маленьких сумочок. Вона каже, що з моди вийшли також об'ємні в'язані шапки та чоботи-гармошки.

Українська стилістка Юлія Сайко розповіла про головні модні тренди зими 2022-2023. Вона наголосила, що зима – це не лише про грубі тканини, варто пам'ятати про легкість.

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