Не покривайте дерев’яну підлогу фарбою: чому цього не можна робити

Більшість людей обирати пофарбування старої підлоги замість її заміни. Проте чи знали ви, що дерев'яну підлогу не можна покривати фарбою?

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що один із головних недоліків використання звичайної фарби на дерев'яній підлозі полягає в тому, що таке покриття досить швидко втрачає привабливий вигляд і може пошкодитися.

Шар фарби може обтертися і подряпатися під впливом навантаження, що зазвичай зазнає підлога. Це може призвести до потреби в постійному оновленні фарби.

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Ще однією проблемою є те, що після фарбування підлоги звичайною фарбою, важко або навіть неможливо відновити первісний вигляд дерев'яної поверхні. В такому випадку доведеться купувати нові дошки, які є дорогими.

Крім того, якщо ви захочете покласти лінолеум на підлозі, то фарбована поверхня може призвести до проблем з вентиляцією. Оскільки лінолеум не зможе належним чином "дихати", що може спричинити вологість та гниття дерев'яної основи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як вимити підлогу, щоб вона блищала. Зокрема, ми розповіли про засіб, який ефективно боротиметься з забрудненнями, буде відштовхувати пил та надасть плитці, ламінату чи паркету красивого блиску.

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