Не покрывайте деревянный пол краской: почему этого нельзя делать

Большинство людей выбирают покраску старого пола вместо ее замены. Однако знали ли вы, что деревянный пол нельзя покрывать краской?

Об этом сообщили в Pixel. Один из главных недостатков использования обычной краски на деревянном полу заключается в том, что такое покрытие достаточно быстро теряет привлекательный вид и может повредиться.

Слой краски может обтереться и поцарапаться под воздействием нагрузки, обычно подвергающейся полу. Это может привести к необходимости постоянного обновления краски.

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Еще одной проблемой является то, что после покраски полов обычной краской, трудно или даже невозможно восстановить первоначальный вид деревянной поверхности. В таком случае придется покупать новые доски, которые дорогие.

Кроме того, если вы захотите уложить линолеум на полу, то крашеная поверхность может привести к проблемам с вентиляцией. Поскольку линолеум не сможет должным образом "дышать", что может повлечь за собой влажность и гниение деревянного основания.

Напомним, ранее мы писали о том, как вымыть пол, чтобы он блестел. В частности, мы рассказали о средстве, которое будет эффективно бороться с загрязнениями, будет отталкивать пыль и придаст плитке, ламинату или паркету красивый блеск.

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