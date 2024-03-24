Не тільки пенсія: які ще виплати змінились після індексації в березні
Які соціальні виплати зросли після індексації пенсій 2024 року
З 1 березня 2024 року в Україні почалися планові індексації пенсій. Цього разу переглянули виплати не лише звичайним пенсіонерам, а й деяким іншим категоріям громадян, наприклад, чорнобильцям.
Цього року виплати громадян проіндексували на 7,96%. Детальніше про це можна дізнатись на Facebook сторінці Пенсійного фонду України.
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Кого торкнулася індексація?
- Страхові виплати: тим, хто має тяжку хворобу або каліцтво через роботу.
- Чорнобильців: мінімальні пенсії ліквідаторів ЧАЕС залежно від групи зросли до:
- І група: 14 308,46 грн
- ІІ група: 11 446,77 грн
- ІІІ група: 8 585,08 грн
- Військових: мінімальні пенсії для учасників бойових дій та людей з інвалідністю, отриманою внаслідок бойових дій, зросли до:
- І група: 15 347 грн
- ІІ група: 12 396 грн
- ІІІ група: 8 500 грн
- Учасники бойових дій: 4 958 грн
Що це означає?
- Мінімальні пенсії зросли на 100 грн.
- Максимальне збільшення склало 1 500 грн.
- В середньому пенсійні виплати збільшились на 397,07 грн.
- Середній розмір пенсії після індексації зріс до 5 792,02 грн.
Раніше ми повідомляли, що з 1 квітня 2024 року переглянуть розміри пенсій для працюючих пенсіонерів. Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.
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