Не тільки в березні: кому з пенсіонерів збільшать виплати в наступному місяці

Кому з українців збільшать пенсію у квітні

Пенсії знову зростуть! Цього разу надбавку отримають ті, хто продовжує працювати, а також люди похилого віку, які досягли 65 років і мають необхідний стаж.

Працюючі пенсіонери можуть розраховувати на автоматичний перерахунок. Їм не потрібно нікуди йти і нічого писати. Загалом, перерахунок зачепить 654 тисячі людей, пише top.today.ua.

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Для людей похилого віку, які досягли 65 років, пенсія буде не менше 40% від мінімальної зарплати. З 1 квітня мінімалка зросте до 8000 грн, тож пенсія буде не менше 3200 грн.

Нагадаємо, що у 2023 році пенсія 65-річних громадян становила від 2680 грн, а з 1 січня 2024 року - 2840 грн. Це пов'язано з зростанням мінімальної зарплати.

Тим, хто не має необхідного стажу, пенсію не призначать. Їм можуть дати грошову допомогу на шість місяців.

А що з іншими доплатами?

За наднормативний стаж - 23,6 грн за кожен рік.

- 23,6 грн за кожен рік. Самотнім пенсіонерам, які потребують догляду - 944 грн.

- 944 грн. За вік (від 70, 75 та 80 років), особливі заслуги та статус - також передбачені доплати.

Раніше ми повідомляли, що з 1 квітня 2024 року переглянуть розміри пенсій для працюючих пенсіонерів. Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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