Не потребують багато сонця: квіти, які можуть рости навіть у тіні

Не усі квіти потребують багато сонячного проміння. Є види, які чудово ростуть з малою кількістю сонячного світла. UaPortal розбирався, про які саме квіти йдеться.

Хоста – може рости у повному затіненні. Це багаторічна рослина з квітами. Хоста надзвичайної гарна – має різні форми та кольори листя.

Фуксія. Нею декорують балкони та тераси. Ця квітка потребує багато води та хороший дренаж.

Астильба. Багаторічна рослина, яка має квіти різних кольорів та форм. Потребує ретельного поливу.

Віола. Має квіти різноманітних кольорів, цвіте з ранньої весни до пізньої осені.

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Іриси. Гірські та лугові іриси можуть рости у тіні, решта – потребуть сонячного світла.

Конвалії. Цвіте маленькими білими квіточками та не потребує багато світла.

Аюга – може рости у будь-якій тіні. Квіти мають фіолетовий колір.

Барвінок. Невибаглива рослина, яка росте в тіні та не потребує багато води. Цвіте фіолетовими квітами. Ця рослина в’ється.

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