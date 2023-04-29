Не требуют много солнца: цветы, которые могут расти даже в тени

Не все цветы нуждаются в много солнечных лучах. Есть виды, которые отлично растут в тени. UaPortal разбирался, о каких именно цветах идет речь.

Хоста может расти в полном затенении. Это многолетнее растение с цветами. Хоста необычайно красива – имеет разные формы и цвета листьев.

Фуксия. Ею декорируют балконы и террасы. Этот цветок нуждается в большом количестве воды и хорошем дренаже.

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Астильба. Многолетнее растение, имеющее цветы разных цветов и форм. Нуждается в тщательном поливе.

Виола. Имеет цветы разных цветов, цветет с ранней весны до поздней осени.

Как избавиться от вредителей на комнатных цветах.

Ирисы. Горные и луговые ирисы могут расти в тени, остальные нуждаются в солнечном свете.

Ландыши. Цветет маленькими белыми цветочками и не требует много света.

Аюга – может расти в любой тени. Цветы имеют фиолетовый цвет.

Барвинок. Неприхотливое растение, которое растет в тени и не требует много воды. Цветет фиолетовыми цветами. Это растение вьется.

Напомним, мы уже писали, как правильно сажать голубику.

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