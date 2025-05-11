Не всі українці отримають пенсію в 65 років: кому держава виплачуватиме альтернативну допомогу

Громадяни, яким виповнилося 65 років, мають змогу отримати державну допомогу, навіть якщо не накопичили достатньо страхового стажу для призначення пенсії. Сума такої підтримки може досягати 2 300 гривень і залежить від розміру прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб.

На це повідомляють у Міністерстві юстиції. Там зазначили, що соціальна допомога надається відповідно до умов, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 2 квітня 2005 року. Зокрема, необхідно, щоб особи відповідали таким вимогам:

мали повні 65 років, але не мають права на пенсію;

мали встановлену інвалідність;

не користувалися жодними пенсійними чи соціальними виплатами;

належали до малозабезпечених верств населення

Слід підкреслити, що така допомога передбачена лише для громадян України, які постійно мешкають на її території. Крім того, на отримання допомоги мають право подати заяву також:

іноземці та особи без громадянства, які переїхали для постійного проживання;

біженці та особи, які потребують додаткового захисту;

громадяни Польщі, що перебувають на території України.

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Громадянам, які досягли 65-річного віку, така допомога призначається на постійній основі, а людям з інвалідністю – на строк, протягом якого встановлено інвалідність. Сума виплат визначається відповідно до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який у 2025 році складає:

100% – 2361 грн (для людей з інвалідністю I групи);

(для людей з інвалідністю I групи); 80% – 1888 грн (для людей з інвалідністю II групи);

(для людей з інвалідністю II групи); 60% – 1416 грн (для людей з інвалідністю III групи);

(для людей з інвалідністю III групи); 50% – 1180 грн (для священнослужителів);

(для священнослужителів); 30% – 708 грн (для тих, кому виповнилося 65 років).

Особи, які можуть претендувати на цю допомогу, повинні звернутися до органу соціального захисту населення. Для подання заявки необхідно підготувати відповідний пакет документів:

заява;

паспорт;

трудова книжка;

картка платника податків;

декларація про доходи та майновий стан із вказівкою інформації про склад сім’ї.

Що стосується строків виплат, то громадянам, які досягли 65 років, допомога призначається довічно. Для людей з інвалідністю фінансова допомога виплачується на весь період дії встановленої інвалідності.

Раніше ми розповідали, що вигідніше: пенсія по інвалідності чи за віком.

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