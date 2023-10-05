Не викидайте, а використовуйте: Досвідчена господиня показала як відбілювати речі за допомогою яєчної шкарлупи

Як використовувати яєчну шкаралупу як відбілювач для одягу під час прання

Якщо ви маєте білі сорочки і часто стикаєтеся з проблемою плям на них, зазвичай ви можете довіряти відбілювачам. Проте, на вашій власній кухні може бути секретний інгредієнт, який допоможе вам позбутися цих плям – яєчна шкаралупа.

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Нещодавно було оприлюднено відео, в якому жінка ділиться швидким і ефективним способом очищення яєць від шкаралупи, розповіла блогерка в TikTok. Виявляється, яйця можна очистити дуже швидко і без зайвих зусиль. Вона показала, як простий, але геніальний лайфхак може бути корисним і в інших аспектах.

"Кальцій, який міститься в яєчній шкаралупі, насправді є природним засобом для виведення плям", – пояснює жінка на відео.

На опублікованих кадрах видно, як вона додає подрібнену яєчну шкаралупу та кілька скибочок лимона в сітчастий мішок. Після цього мішок разом із забрудненим одягом поміщається у воду і тримається там до тих пір, поки плями не зникають.

"Кому потрібен відбілювач, коли у вас є яєчна шкаралупа?", – зауважила жінка, похваляючись результатом.

Цей несподіваний інгредієнт і лайфхак може виявитися дуже корисним для тих, хто шукає ефективний спосіб вивести плями зі свого улюбленого одягу.

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