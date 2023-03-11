Не викидайте, а використовуйте в побуті: 5 способів застосування пластикових пляшок

Як використовувати пластикові пляшки у побуті

Пластикові пляшки – це розповсюджений предмет в нашому побуті, що може використовуватись не лише для зберігання напоїв, але і для розв'язання різноманітних задач у побуті. В цій статті ми розглянемо кілька цікавих способів використання пластикових пляшок.

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Пластикові пляшки можна перетворити на практичні контейнери для зберігання різних речей, таких як гайки, гвинти, кнопки, монети і т.д. Для цього потрібно відрізати верхню частину пляшки, щоб створити відкидний кришечку, а потім промити і сухим чином зберігати речі; Якщо ви любите садівництво, то пластикові пляшки можуть стати чудовим матеріалом для виготовлення міні-теплиць для вирощування розсади. Просто відріжте верхню частину пляшки, заповніть її ґрунтом, висадіть розсаду і закрийте кришкою. Це допоможе створити ідеальні умови для росту рослин; З пластикових пляшок можна створити іграшки для дітей. Наприклад, для виготовлення м'яча потрібно зігнути пляшку навпіл і зліпити разом дві половинки, а для виготовлення ляльки – зріжте форму тіла і додайте деталі зі старих тканин; Пластикові пляшки можна використовувати для зберігання і транспортування різноманітних рідин, таких як масло, бензин, мийку вікон тощо. Наприклад, якщо вам потрібно залити бензин у генератор, використайте пластикову пляшку зі спеціально відрізненою відкручуваною кришкою; З пластикових пляшок можна робити різноманітні тримачі, підставки, декоративні елементи інтер'єру і т.д. Знайдіть річ, що сподобається вам на вигляд та зробіть собі таку власноруч.

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