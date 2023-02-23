'Недобрий ранок для ворогів': ЗСУ розбудили окупантів гранатами з дрона (відео)

Українські військові влучили по двох окупантах гранатою з безпілотника. Росіяни у цей час лежали на землі та, ймовірно, спали.

Знищенням ворога займалися бійці 1-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Відео опублікували на каналі військових у Telegram.

"Недобрий ранок для ворогів нації від 1-го механізованого батальйону 3 ОШБр", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як дрон зафіксував місце положення двох окупантів. Після цього оператор скидає гранату прямо поблизу голови одного з росіян.

Від вибуху ворога відкидає, він корчиться та намагається відповзти у бік.

Точний час та місце ліквідації окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше бійці з батальйону К-2 ліквідували військову техніку росіян з дрона-камікадзе.

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