Нерухомість поза реєстром: чому в 2025 році це може призвести до втрати квартири

Володіння та придбання нерухомості – це не лише право, а й певна відповідальність. В Україні з 2013 року функціонує Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, і всі угоди з житлом повинні бути зафіксовані в цій системі.

Проте все ще зустрічаються випадки, коли квартира не була внесена до реєстру. У 2025 році такі ситуації можуть стати серйозною проблемою для власників. Новини.LIVE розповідають про можливі ризики та що робити, якщо ваше житло ще не зареєстроване.

Існує кілька причин, чому квартира може не бути зареєстрована в офіційному реєстрі:

Житло в новобудові, коли забудовник не передав інформацію до реєстру. Це може статися, якщо компанія збанкрутувала або затягує процес оформлення. Квартира після приватизації, але без оновлення даних у реєстрі. Деякі старі квартири досі не внесені через юридичні проблеми. Житло, придбане за договором купівлі-продажу, але без перереєстрації. Якщо ви купили квартиру, але не оформили її в реєстрі, ви формально не є власником. Нерухомість, отримана внаслідок спадщини чи дарування, але не зареєстрована. Якщо після успадкування або отримання в дар квартиру не внесли до реєстру, ви не зможете підтвердити своє право власності. Технічні помилки чи збої під час реєстрації прав власності.

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Чому відсутність реєстрації може бути небезпечною

1. Правовий статус "поза законом"

Квартира, не внесена до реєстру, перебуває в "сірій зоні". З юридичної точки зору, власник не має повного права розпоряджатися своїм майном.

Ускладнення з операціями : Без реєстрації прав власності нотаріус не зможе посвідчити жодну угоду з житлом, будь то продаж, дарування чи успадкування.

: Без реєстрації прав власності нотаріус не зможе посвідчити жодну угоду з житлом, будь то продаж, дарування чи успадкування. Ризик рейдерства : Відсутність запису в реєстрі робить квартиру вразливою до шахрайських схем, через які зловмисники можуть незаконно переоформити право власності.

: Відсутність запису в реєстрі робить квартиру вразливою до шахрайських схем, через які зловмисники можуть незаконно переоформити право власності. Проблеми з компенсацією : У разі пошкодження квартири через надзвичайні ситуації (наприклад, війна чи стихійне лихо), без реєстрації не можна претендувати на державну компенсацію.

: У разі пошкодження квартири через надзвичайні ситуації (наприклад, війна чи стихійне лихо), без реєстрації не можна претендувати на державну компенсацію. Неможливість використання як застави : Якщо вам знадобляться кошти під заставу, банк відмовить у кредиті через відсутність реєстрації права власності.

: Якщо вам знадобляться кошти під заставу, банк відмовить у кредиті через відсутність реєстрації права власності. Складнощі в судових спорах: Якщо виникнуть юридичні питання, відсутність реєстрації ускладнить процес доведення права власності на квартиру.

2. Фінансові та адміністративні наслідки

Окрім правових проблем, незареєстровані квартири можуть спричинити фінансові та адміністративні труднощі:

Штрафи : За несвоєчасну реєстрацію можуть бути накладені штрафи. У найгіршому випадку, житло може бути визнане безхазяйним.

: За несвоєчасну реєстрацію можуть бути накладені штрафи. У найгіршому випадку, житло може бути визнане безхазяйним. Підвищені податки : Власники незареєстрованої нерухомості можуть платити більші податки на нерухомість.

: Власники незареєстрованої нерухомості можуть платити більші податки на нерухомість. Проблеми з субсидіями : Для отримання державних субсидій на комунальні послуги необхідно підтвердити своє право на власність.

: Для отримання державних субсидій на комунальні послуги необхідно підтвердити своє право на власність. Обмеження на ремонт: Для проведення капітальних ремонтів чи реконструкції квартири може знадобитися документальне підтвердження права власності.

3. Соціальні наслідки

Відсутність реєстрації може мати і соціальні наслідки:

Обмежений доступ до соціальних послуг : Для отримання соціальних послуг, наприклад, реєстрації місця проживання, необхідно мати підтвердження права власності.

: Для отримання соціальних послуг, наприклад, реєстрації місця проживання, необхідно мати підтвердження права власності. Проблеми з реєстрацією дітей : Для реєстрації місця проживання дитини також необхідно підтвердити своє право на житло.

: Для реєстрації місця проживання дитини також необхідно підтвердити своє право на житло. Втрата довіри: Відсутність реєстрації може викликати сумніви у вашій надійності під час укладання угод.

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4. Ризик втрати права власності

У крайніх випадках, якщо квартира не зареєстрована, держава може ініціювати процедуру визнання її безхазяйним майном, що може призвести до втрати права власності.

Як зареєструвати квартиру у 2025 році

Процедура реєстрації залежить від ситуації:

Для новобудови – забудовник має передати документи в реєстр. Якщо цього не зроблено, звертайтесь до нотаріуса або ЦНАП.

– забудовник має передати документи в реєстр. Якщо цього не зроблено, звертайтесь до нотаріуса або ЦНАП. Для квартир у старому фонді – реєстрація можлива через БТІ та нотаріуса.

– реєстрація можлива через БТІ та нотаріуса. Для житла, отриманого у спадок або за договором дарування – спершу потрібно зареєструвати свої права у нотаріуса.

– спершу потрібно зареєструвати свої права у нотаріуса. Для житла без реєстрації – слід укласти нотаріальний договір і подати документи для реєстрації.

У 2025 році вимоги до перевірки документів будуть посилені, тому варто мати всі необхідні правовстановлюючі документи у порядку.

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