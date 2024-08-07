"Нафтогаз" змінив правила подачі показників газу: як передавати
Щомісяця українські споживачі зобов'язані надавати показники лічильників комунальних послуг. Проте компанія "Нафтогаз" повідомила про технічні складнощі з функціонуванням особистого кабінету користувачів.
Цю інформацію оприлюднило РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Нафтогазу".
Зазвичай клієнти "Нафтогазу" мали подавати показники до 5 числа наступного за розрахунковим місяця. Однак цього разу термін було продовжено до 7 числа через технічні негаразди з особистим кабінетом.
"Нафтогаз" прокоментував ситуацію, зазначивши: "Ми подовжили термін, щоб ви мали достатньо часу для передачі показань. Усвідомлюючи незручності, спричинені технічними проблемами, ми зробили все можливе для вашого спокою. Наразі працюємо над відновленням усіх сервісів і вдячні за ваше розуміння."
Для передачі показань газового лічильника доступні альтернативні методи:
- Чат-боти GASUA у Viber або Telegram
- SMS на номер 4647
- Телефонний дзвінок на 066-300-2888 (натиснути 1)
- Контакт-центр:
- 066-300-2-888 (Vodafone)
- 098-300-2-888 (Kyivstar)
- 093-300-2-888 (Lifecell)
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