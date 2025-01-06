Деякі продукти значно знизяться в ціні: експерт дав обнадійливий прогноз

В Україні в кінці січня – на початку лютого 2025 року очікується стабілізація цін на продукти, а також зниження вартості деяких товарів. Зокрема, яйця можуть подешевшати через стабілізацію ринку після свят.

Однак для довгострокового зниження цін необхідне вдосконалення інфраструктури для зберігання овочів та скорочення кількості посередників. Такі заходи допоможуть зменшити собівартість продуктів та забезпечити стабільні ціни для споживачів.

Експерт, член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Солончук в телеефірі поділився своїм прогнозом на 2025 рік. Він зазначив, що основною причиною коливань цін на продукти є зміни валютного курсу, що впливають на витрати виробників. Зокрема, подорожчання енергоносіїв, пального та обладнання, імпортованих за долари, суттєво збільшує собівартість продукції.

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Ще однією важливою причиною здорожчання є підвищений попит на продукти напередодні свят. Як завжди, перед новорічними та різдвяними святами спостерігається різке збільшення попиту, що також сприяє тимчасовому зростанню цін. Це зокрема стосується продуктів, які використовуються для святкових страв, таких як м'ясо та молочні вироби.

Дмитро Солончук звернув увагу на інфраструктурні проблеми, зокрема на відсутність достатньої кількості овочесховищ в Україні. За його словами, країна потребує не менше 130 овочесховищ, а на цей час побудовано лише близько 20 об'єктів. Нестача місць для зберігання врожаю змушує фермерів продавати продукцію одразу після збору, що призводить до значного здорожчання на етапі продажу через посередників.

Внаслідок цього кінцева ціна на продукцію може значно відрізнятися від вартості, яку отримує виробник. Наприклад, фермери продають картоплю за 8-10 грн за кілограм, а через посередників ціна для споживачів зростає до 30-35 грн за кілограм. Такий розрив у цінах негативно впливає на прибутки виробників, а також підвищує витрати для споживачів.

Щоб розв'язати цю проблему, Солончук пропонує ухвалити новий закон про внутрішню торгівлю, який скоротить кількість посередників. Це дозволить аграріям безпосередньо поставляти продукцію в супермаркети, забезпечуючи справедливіші ціни для всіх учасників ринку. Цей законопроєкт планується до обговорення вже у 2025 році.

Також експерт наголосив на важливості створення овочесховищ у кожній області. У кожному регіоні повинно бути не менше 5-6 таких об'єктів, що дозволить зберігати продукцію цілий рік і уникнути сезонних коливань цін. Це, своєю чергою, знизить ризик спекуляцій на ринку і допоможе забезпечити доступність продуктів для українців упродовж всього року.

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