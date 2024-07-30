Дехто з українців має право на отримання 10 місячних пенсій: подробиці

Деякі українці, що виходять на пенсію, можуть претендувати на одноразову виплату, яка еквівалентна сумі десяти пенсій. Така фінансова підтримка надається окремим категоріям працівників.

Як зазначено на сайті ПФУ, ці гроші можуть отримати медичні працівники, за умови, що вони не мають інших джерел пенсійного забезпечення, працювали в установах державної або комунальної форми власності та накопичили достатній страховий стаж.

Зазначимо, що для визначення права на отримання зазначеної допомоги до страхового стажу включаються періоди зайнятості у державних та комунальних установах на посадах, що входять до переліку, затвердженого рішенням Кабміну.

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Право на одержання фінансової допомоги, яка еквівалентна десяти місячним пенсіям визначає закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Для призначення пенсії за віком та отримання даної фінансової допомоги потрібно подати документи, що засвідчують дотримання необхідних критеріїв. До відповідних документів належать:

Посвідчення особи

Трудова книжка

Документи, що підтверджують страховий стаж

Слід наголосити, що працівники мають займати відповідні посади у момент досягнення пенсійного віку. Для чоловіків цей стаж становить 35 років, для жінок – 30 років.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чи зміниться розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 серпня.

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