Деякі українці у 2025 році повинні заплатити податок за своє авто: скільки та який перелік

В Україні у 2025 році податок на автомобілі потрібно буде сплатити за умови, що їх вартість перевищує 3 млн грн, а вік не досяг 5 років. Розмір податку становить 25 тис. грн.

Як зазначає "Дебет-Кредит", список автомобілів, що підлягають оподаткуванню, формується Мінекономіки та публікується на офіційному сайті до 1 лютого 2025 року. Після появи цього списку потрібно перевірити, чи зазначена в ньому відповідна марка вашого автомобіля.

Річна ставка податку на одне легкове авто складає 25 000 грн (п. 267.4 ПКУ). Якщо автомобіль досягає п’ятирічного віку протягом звітного року, податок сплачується за період із 1 січня до початку місяця, що слідує за тим, у якому автомобіль досяг п’яти років (пп. 267.6.7 ПКУ).

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До прикладу, якщо автомобіль досягає п’ятирічного віку у травні 2025 року, податок сплачується за період із січня по травень, тобто за 5 місяців. Розмір податку за цей період становитиме 10 416,67 грн (25 000 : 12 × 5).

Минулого року до переліку автомобілів, що підлягали оподаткуванню, увійшло 184 моделі, зокрема: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian та Tesla.

До 1 липня фізичні особи, які володіють відповідними транспортними засобами, повинні отримати податкові повідомлення-рішення на суму 25 000 грн податку. Сплату транспортного податку слід здійснити протягом 60 днів з моменту отримання цього повідомлення.

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