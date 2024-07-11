Німецька опозиція хоче повертати військовозобов'язаних біженців до України: що відомо

В Україні триває мобілізація, однак чимало військовозобов'язаних чоловіків перебувають за кордоном та не планують повертатися. Глава німецької партії ХДС/ХСС і прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер заявив, що Німеччина допоможе повернути військовозобов'язаних українських чоловіків, якщо німецький уряд очолить його партія.

За його словами, Німеччина зробить жорсткішою свою політику щодо України. Про це повідомляє Merkur.

Зедер додав, що його партія підтримала б відправку українців, які підлягають військовій службі, "якщо Україна попросить нас про це". Він зазначив, що також хоче покласти край автоматичному праву українців на виплати.

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Окрім цього, голова опозиційної партії заявив, що вступ України до НАТО наразі не обговорюється.

"Пропозиція членства зараз, у розпал війни, означала б, що з цього моменту у НАТО буде обов’язок надавати допомогу. Це зробило б нас воюючою стороною. Ми явно проти цього", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, хто зможе отримати автоматичну відстрочку від мобілізації.

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