Не доведеться йти до ТЦК: хто зможе отримати автоматичну відстрочку від мобілізації

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила, що деякі громадяни України отримають автоматичну відстрочку від мобілізації без необхідності відвідувати ТЦК.

За її словами, новий функціонал у додатку "Резерв+" буде впроваджено найближчим часом, інформує Суспільне. Черногоренко зазначила, що йдеться про студентів денної форми навчання та батьків трьох і більше дітей.

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"Одна з функцій, які ми плануємо реалізувати в "Резерв+" – це автоматична відстрочка. Це одна з найбільш потрібних функцій наших користувачів. Ми вважаємо, що в деяких кейсах відстрочка повинна надаватися автоматично без будь-яких додаткових заяв у ТЦК і збору паперів. Наприклад, студентам денної форми навчання та батькам трьох і більше дітей. Адже ці дані є в держави, у реєстрі в тому чи іншому вигляді", – розповіла вона.

Черногоренко зазначила, що інформація про сімейний стан вже міститься в державному реєстрі актів цивільного стану. В деяких випадках держава не може одразу отримати дані з РАЦСу, але в більшості ситуацій цю інформацію можна отримати в електронному вигляді.

Функціонал для автоматичних відстрочок буде реалізовано найближчим часом для вирішення найпоширеніших випадків.

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